СМИ: бывший глава Лысьвы планировал возглавить филиал пермского вуза

Экс-глава Лысьвенского округа Никита Федосеев планировал возглавить Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, пишет местная газета «Искра». По информации издания, кандидатура бывшего мэра рассматривалась как одна из приоритетных. Господин Федосеев — выпускник лысьвенского вуза, впоследствии преподавал в нем, отмечает «Искра».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце августа местный филиал политеха возглавил Михаил Жалко, ранее занимавший должность заместителя директора по науке. Об официальном трудоустройстве Никиты Федосеева пока неизвестно, добавляет издание.

Господин Федосеев возглавлял Лысьвенский округ с февраля 2022 года. В мае 2025 года Лысьвенская дума приняла его отставку. И. о. руководителя территории назначен заместитель руководителя муниципалитета по экономике Александр Пермяков.