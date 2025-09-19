Новый пермский сенатор продолжит курировать местную «Единую Россию»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», наделенный вчера полномочиями члена Совета Федерации РФ Вячеслав Григорьев сложит полномочия депутата заксобрания, но сохранит за собой партийную должность — первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России».

Вячеслав Григорьев

Фото: региональное отделение партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев

Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

Таким образом, он продолжит курировать деятельность отделения.

До 2023 года господин Григорьев был секретарем отделения, но потом уступил этот пост губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.