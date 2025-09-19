В Ярославской области в августе снизилась инфляция

В августе 2025 года годовая инфляция в Ярославской области уменьшилась по сравнению с июлем и составила 8,58% (9,66% месяцем ранее). Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

В целом в августе цены снизились на 0,76% по сравнению с июлем. Подешевели продовольственные товары (-0,81%) и услуги (-1,81%), тогда как цены на непродовольственные товары выросли (+0,44%).

Продолжилось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Продолжили дешеветь яйца. Их предложение на рынке выросло благодаря увеличению объемов производства в целом по стране.

«В результате куриные яйца дешевели седьмой месяц подряд, а за 12 месяцев цены на них снизились на 27,26%. В то же время подорожали сыры. Основная причина заключается в росте затрат на производство, упаковку, логистику и заработную плату, которые производители перекладывали в конечные цены на продукцию. В целом за год цены на данную продукцию выросли на 15,03%», — сообщили в ярославском отделении Банка России.

Из непродовольственных товаров выросли цены на средства связи (+5,76%), телерадиотехнику (+3,61%), чему способствовало ослабление рубля. Также дорожали парфюмерия и косметика. Снизились цены на автомобили (-0,62%) из-за снижения спроса.

Из услуг более всего подешевели билеты на самолеты и поезда (из-за сезонного снижения цен в сентябре) и гостиницы.

Антон Голицын