Томская прокуратура предъявила иск на 26 млн рублей подрядчику ремонта автодорог

В Томской области с подрядчика ремонта автодороги в Колпашевском районе взыскивают убытки. Иск прокуратуры к ООО «ТНК» о возмещении ущерба на сумму 26 млн руб. находится на рассмотрении арбитражного суда региона, рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в марте 2024 года госучреждение «Томскавтодор» и ООО «ТНК» заключили контракт на ремонт участка трассы Могильный Мыс — Парабель — Каргасок стоимостью 331 млн руб. Однако подрядчик к работам не приступил, в июле 2024 года соглашение с ним было расторгнуто.

В январе 2025 года «Томскавтодор» подписал контракт с новым подрядчиком, его стоимость составила уже 357 млн руб. «Таким образом, из-за недобросовестности не приступившего к ремонту дороги подрядчика региону пришлось потратить на 26 млн руб. больше»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель прокуратуры Светлана Емельянова.

Илья Николаев