Бывшего замгубернатора Челябинской области оставили в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Богашову, министру имущества региона Эльдару Белоусову и управляющему делами губернатора и правительства региона Роману Менжинскому. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Все обвиняемые уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) пробудут в СИЗО до 22 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александра Богашова задержали 23 июля сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Главного следственного управления в Москве. Двух других фигурантов в тот же день задержали в Челябинске. Следствие считает, что должностные лица организовали незаконную стройку оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Работы вела аффилированная строительная компания. Стоимость комплекса превысила 50 млн руб. Также обвиняемые, по данным следствия, вели формальный документооборот, чтобы скрыть характер и объемы работ.

Виталина Ярховска