Майнинг на алюминии

Крупнейший в России производитель алюминия — компания «Русал», провел конкурсы на поставку оборудования для ЦОД, которые планирует разместить на свободных площадях алюминиевых заводов в Хакасии, Красноярском крае и Иркутской области. Однако эксперты считают, что речь идет о строительстве майнинг-ферм общей стоимостью до 20 млрд руб. После их реализации «Русал» может войти в топ-3 предприятий России по майнингу криптовалют, и с мощностью 135 МВт его выручка за год составит до 2,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшие годы «Русал» может войти в тройку предприятий России по майнингу криптовалют

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В ближайшие годы «Русал» может войти в тройку предприятий России по майнингу криптовалют

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Русал» провел несколько закупок на портале Tender.Pro на выполнение работ и поставку оборудования, а также стройматериалов в рамках строительства ЦОД на территориях, принадлежащих холдингу предприятий. Среди объектов — Красноярский и Тайшетский алюминиевые заводы (Иркутская область). Также в числе площадок указана Республика Хакасия, в которой расположены Хакасский и Саяногорский алюминиевые заводы, предприятие по выпуску фольги.

О том, что «Русал» действительно реализует проекты строительства ЦОД, «Ъ-Сибирь» подтвердили в самой компании, не уточнив подробности.

«"Русал" планирует создание центров обработки данных с последующим предоставлением на рыночных условиях услуг по хостингу оборудования. Проект реализуется на свободных мощностях производственных площадок и направлен на диверсификацию бизнеса»,— прокомментировал представитель компании.

Согласно конкурсной документации, опубликованной «Инженерно-строительной компанией» (ООО «ИСК», действует в интересах АО «Русал), размещение ЦОД планируется на территории Красноярского алюминиевого завода. В документах подчеркивается, что «работы осуществляются на территории действующего предприятия в стесненных условиях». Также отмечается, что ЦОД будет состоять из 80 контейнеров размером 40 футов каждый (40 НС) общей мощностью до 100 МВт. Его строительство должно быть завершено до 24 декабря 2025 года. К моменту его запуска на площадке также будут построены: административное двухэтажное здание с серверной, офис управляющего, мастерская электрика и склады.

«Исходя из доступной информации, можно предположить, что речь идет не о строительстве классических ЦОД для размещения вычислительной техники клиентов, а о создании майнинг-фермы, задействующей свободные мощности предприятия. Более того, классические ЦОДы не представляется возможным построить в такой короткий срок, даже если они контейнерные»,— считает генеральный директор ООО «Дата дом» (экспертиза ЦОД) Андрей Павлов.

О том, что в Красноярске будет построена именно майнинг-ферма говорят и другие участники отрасли.

«В тендерной документации отсутствуют системы, необходимые для формирования и функционирования ЦОД.

Указаны системы видеонаблюдения, связи, контроля доступа и пару мест для установки ИТ-оборудования, на базе которых будут решаться какие-то мелкие и локальные задачи связанности всего объекта. Для полноценного ЦОД объем инженерных систем для бесперебойного функционирования намного шире»,— отмечает коммерческий директор компании по производству мобильных дата-центров GreenMDC Георгий Малышев.

Для второй площадки, расположенной в Хакасии, компания «Русал менеджмент» (принадлежит АО «Русал») в сентябре также на платформе Tender.pro провела конкурс на закупку 32 блок-контейнеров для майнинга общей мощностью 35 МВт. Отмечается, что полки контейнера должны вмещать устройства-майнеры S21, T21 (+, pro, XP) или S19. Общая вместимость контейнера указана — не менее 272 устройств серии S21 и их модификаций.

«По факту, это просто контейнеры с местами для установки и подключения оборудования для майнинга, которые охлаждаются прямым воздухом с улицы при помощи воздуховодных решеток на стенах. Никаких прочих систем, обеспечивающих безотказность и бесперебойность работы, как в классических ЦОДах, нет»,— комментирует Георгий Малышев.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия «Ъ-Сибирь» рассказали, что «Русал» планирует разместить ЦОД на промышленной площадке АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (входит в холдинг «РМ Рейл» — RM Rail). Его энергопотребление составит около 32 МВт, при том, что резерв завода оценивается в 53 МВт. Завершить строительство планируется в 2026 году.

RM Rail контролирует активы по производству грузовых вагонов и литья для подвижного состава в Мордовии и Хакасии. Ранее компания входила в состав «Русских машин» Олега Дерипаски.

На площадке Тайшетского алюминиевого завода проектирование ЦОДа только планируется. Согласно тендерной документации, предполагается капитальное строительство. Заказчик — «Русал Тайшет». В техническом задании указано выполнение работ по разработке архитектурных решений, систем вентиляции, пожарной сигнализации, контроля и управления доступом объекта. Информация о стоимости и сроках не приводится.

«В случае реализации данных проектов, без учета остальных предполагаемых площадок, «Русал войдет» в тройку предприятий России по майнингу криптовалют, и с мощностью 135 МВт его выручка за год может составить до 2,7 млрд руб.»,— полагает Андрей Павлов.

Причинами, побудившими алюминиевый холдинг диверсифицировать бизнес, эксперты называют стагнацию в промышленной отрасли и влияние санкций.

«Ситуация на рынке и в мире повлияла на формирование избытков электроэнергии, а майнинг может решить эту проблему с выгодой.

В этом случае стратегия хостинга выглядит особенно привлекательной, так как позволяет получать стабильный доход без прямого участия в волатильности криптовалютного рынка»,— комментирует управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. По ее оценке, вложения в проекты, о которых говорится в тендерной документации, могут составить от 15 до 20 млрд руб.

«При этом основная доля инвестиций придется на майнинговое оборудование. Также существенных расходов потребуют инфраструктурные контейнеры. К примеру, один контейнер для майнинга стоит около 630 тыс. руб., а промышленные контейнеры варьируются в стоимости от 1,8 млн до 3,5 млн руб. Учитывая планируемые 80 контейнеров в Красноярске и 32 в Хакасии, только эта статья расходов составит несколько миллиардов рублей. Дополнительные затраты потребуются на инженерные системы, электрические подстанции, системы охлаждения и вентиляции, административные здания и логистику»,— отмечает госпожа Владимирова.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оценил стоимость проектов «Русала» в размере 10-20 млрд руб. «Одним из основных преимуществ «Русала» является доступ к относительно дешевой электроэнергии. Критически важен он и для ЦОДов, и для майнинга. Имея к нему доступ, действительно, почему бы не реализовать его и в другие направления бизнеса»,— говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

В качестве рисков аналитики называют волатильность криптовалют и длительные периоды так называемых «криптозим», когда рынок замирает. На проект также могут повлиять технологические риски, связанные с быстрым устареванием оборудования и регуляторные ограничения.

Лолита Белова