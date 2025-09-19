На курганском заводе открыли роботизированный сварочный комплекс

На «Курганском заводе комплексных технологий» (КЗКТ, входит в группу компаний «Интертехэлектро») официально открыли новый роботизированный сварочный комплекс. Инвестиции в проект составили 120 млн руб., сообщает пресс-служба департамента информационной политики Курганской области.

Цех предназначен для сборки и сварки крупногабаритных металлоконструкций в автоматическом режиме. Он оснащен портальной системой с промышленным манипулятором и имеет две рабочие зоны. В первой располагается универсальная поверхность для сборки рамных конструкций различной конфигурации. Во второй — синхронные вращатели-позиционеры для обеспечения сварки со всех точек под оптимальным углом. Основными преимуществами комплекса являются высокая скорость работы, повышенная точность и качество выполнения операций. Продуктивность цеха равноценна труду 4-5 сотрудников.

Инвестиции в создание комплекса составили 120 млн руб., из них 90 млн руб. вложило АО «Интертехэлектро», 30 млн руб. выделил в виде субсидии фонд «Агентство технологического развития Курганской области».

Виталина Ярховска