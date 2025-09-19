Суд заново рассмотрит дело экс-управляющего ярославским офисом ВТБ

Второй кассационный суд отменил апелляционный оправдательный приговор бывшему управляющему отделением ВТБ в Ярославле Илье Гофтману. Дело направлено на новое рассмотрение в Ярославский областной суд, заседание запланировано на 9 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Гофтман на суде

Фото: Ярославский областной суд Илья Гофтман на суде

Фото: Ярославский областной суд

В марте 2024 года Кировский районный суд признал Илью Гофтмана виновным в превышении должностных полномочий и разглашении коммерческой и банковской тайны. Ему назначили два года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Однако 24 февраля судебная коллегия Ярославского областного суда отменила приговор и оправдала Гофтмана, посчитав, что в его действиях нет состава преступления. Однако решение было обжаловано.

В результате Второй кассационный суд отменил апелляционное постановление и вернул дело для нового рассмотрения. По версии обвинения, в 2020 году управляющий разгласил региональным органам власти информацию о кредитном соглашении между банком и АО «Кондор-Эко», а также дал указание сотрудникам банка требовать от юрлица в качества залога акции организации. Подсудимый вину не признавал и утверждал, что действовал в интересах кредитной организации.

Антон Голицын