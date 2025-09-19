Первым зампредом краевого заксобрания может стать экс-глава краевого минсельхоза

Первым заместителем председателя Законодательного собрания Пермского края может быть избран депутат и экс-министр сельского хозяйства Александр Козюков. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. Ранее эту должность занимал Вячеслав Григорьев. Вчера губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о наделении господина Григорьева полномочиями сенатора РФ от региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Козюков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Козюков

Отметим, ранее Александр Козюков был выдвинут президиумом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Пермском крае кандидатом на пост губернатора. В рамках праймериз господин Козюков составил конкуренцию действующему главе региона Дмитрию Махонину.

Место первого зампреда заксобрания Прикамья стало вакантным после назначения Вячеслава Григорьева на пост сенатора РФ от региона. До него эту должность более 12 лет занимал Андрей Климов.