От коробки до маркетплейса: ТК КИТ открывает двери в мир онлайн-торговли

Транспортная Компания КИТ запустила специальную акцию «Быстрый старт» для начинающих продавцов на маркетплейсах в 20 городах своего присутствия, в том числе в Челябинске. Новые клиенты могут получить существенную выгоду при организации доставки товаров.



Особенность акции заключается в том, что при покупке комплекта из пяти прочных коробок размером 583840 см ТК КИТ бесплатно организует забор груза прямо с адреса клиента для дальнейшей отправки на склад маркетплейса.

«Мы проанализировали запросы наших клиентов и выяснили, что многие продавцы испытывают сложности с подбором правильной упаковки для маркетплейсов, — отметила директор направления Маркетплейсы ТК КИТ Елена Денисенко. — Наша акция призвана упростить старт бизнеса на торговых площадках и снизить первоначальные затраты на логистику».

Принять участие в акции просто: достаточно оформить заявку на сайте или по телефону 8-912-660-59-45, подготовить товары к упаковке в пять коробок и в течение 30 минут после приезда водителя упаковать груз. Стоимость одной коробки из пятислойного гофрокартона составляет 110 рублей.

Сервис доступен в Челябинске и других крупных городах, включая Екатеринбург, Тюмень, а также Новосибирск, Краснодар и Москву.

ТК КИТ продолжает развивать логистические решения для электронной коммерции, помогая селлерам эффективно масштабировать бизнес.

