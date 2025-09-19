Путин предложил подавлять инфляцию вместо ежеквартальной индексации пенсий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ежеквартальная индексация пенсий и социальных пособий возможна, но отметил, что более эффективный способ — сдерживание инфляции. Проводить ежеквартальную индексацию предложил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Индексация ежеквартально различных социальных пособий... В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было»,— сказал Владимир Путин.

В четверг Владимир Путин провел встречу с лидерами всех думских фракций, включая Владимира Васильева («Единая Россия»), Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Сергея Миронова и Алексея Нечаева («Новые люди»). После общей встречи президент поговорил с каждым из них.