Угроза цунами после землетрясения отменена на Камчатке и Курилах

Объявленная на восточном побережье Камчатки после сильного землетрясения в пятницу утром угроза цунами отменена, сообщило ГУ МЧС по региону. Также, по информации сейсмоцентра «Южно-Сахалинск», отменена опасность на Курильских островах.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Тихом океане в 143 км к востоку от Петропавловска-Камчатского в 6:58 по камчатскому времени (21:58 четверга мск). Очаг определен на глубине 48 км ниже морского дна. По данным МЧС, в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось как семибалльное, в Елизово — как шестибалльное, а в Усть-Камчатске — до четырех баллов. После фиксировались афетршоки.

ГУ МЧС по Сахалинской области сообщает о подходе волны высотой 15 см на юге Курил. Серьезных последствий не было.

Эрнест Филипповский, Хабаровск