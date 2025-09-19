В мессенджере Max заблокировали более 70 тыс. sim-карт мошенников

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в интервью газете «Известия», что с помощью встроенных систем безопасности отечественного мессенджера Max было заблокировано более 70 тыс. sim-карт, использовавшихся мошенниками.

По словам господина Липова, мессенджер активно развивается и предоставляет пользователям новые сервисы для безопасного получения государственных услуг, образования, новостей и общения.

Он добавил, что мессенджер Max укрепляет «цифровой суверенитет России» и отличается от других мессенджеров «целенаправленной и эффективной борьбой с мошенниками».