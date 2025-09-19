Ульянов прокомментировал рост числа воздержавшихся при принятии резолюции МАГАТЭ

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что рекордное число воздержавшихся при голосовании на Генеральной конференции МАГАТЭ свидетельствует о «здравом смысле».

«Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине ...при рекордном числе воздержавшихся. Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед»,— сказал господин Ульянов.

Он отметил, что среди 46 воздержавшихся были Венгрия и США.