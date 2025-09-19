Миграционная полиция США ищет сотни новых офисов в связи с расширением агентства

Служба иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) ищет сотни новых офисов по всей стране в связи с планами по расширению штата. Агентство намерено нанять более 10 тыс. новых сотрудников для ведения дел о высылке. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Администрация общих служб (GSA), управляющая федеральной недвижимостью, по запросу ICE ищет около 300 офисных помещений.

ICE давит на GSA, требуя быстро подписать договоры аренды, отметили источники. Основная цель расширения — усилить два ключевых подразделения агентства: Управление главного юридического советника, которое занимается юридическим сопровождением дел о депортации, и Управление операций по обеспечению соблюдения и выдворения , отвечающее за все аспекты иммиграционного контроля.

Конгресс США утроил бюджет ICE на депортацию до $29,9 млрд и выделил $45 млрд на строительство центров содержания иммигрантов. Чтобы привлечь новых сотрудников, агентство повысило возрастной ценз и предложило бонусы до $50 тыс.