WP: Трамп отказался поставить Тайваню военную помощь на $400 млн

Президент США Дональд Трамп не одобрил поставки военной помощи Тайваню на сумму около $400 млн. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники,.

По информации издания, Дональд Трамп стремится заключить торговое соглашение с КНР, и его администрация работает над смягчением отношений с Пекином. Кроме того, как показала ситуация с поставками оружия Украине, США не готовы предоставлять помощь безвозмездно, добавила WP.

Представитель Белого дома в разговоре с газетой отметил, что это решение «не является окончательным» и может быть пересмотрено.