Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток

Генеральная прокуратура Эквадора предъявила обвинение экс-президенту страны Ленину Морено в получении взяток. Обвинение связано с контрактом на строительство строительстве гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair.

По данным прокуратуры, Морено предположительно вмешался в процесс, чтобы обеспечить китайской компании Sinohydro участие в строительстве Coca Codo Sinclair. Преступление якобы было совершено в период с 2007 по 2013 год, когда он занимал пост вице-президента при правительстве Рафаэля Корреа.

Исполняющий обязанности генпрокурора Уилсон Тоаинга заявил, что высокопоставленные чиновники и бизнесмены вступили в сговор в пользу Sinohydro, получая взятки. Трое представителей Sinohydro предположительно получили $76,1 млн, что составляет 4% от общей суммы контракта.

Морено неоднократно заявлял, что это дело является частью политического преследования. Сейчас он живет в Парагвае, где работает в Организации американских государств (ОАГ).