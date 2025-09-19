Британская разведка создаст веб-портал в даркнете для вербовки новых агентов

Британская разведка MI6 планирует создать специальную платформу в даркнете для вербовки шпионов, в том числе из России. Об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, новая платформа под названием Silent Courier позволит потенциальным агентам безопасно связываться с ведомством и передавать секретные данные, избегая рисков, связанных с личными встречами.

Как пишет The Times, уходящий глава MI6 Ричард Мур особенно заинтересован в вербовке агентов из России и других «враждебных государств». Инструкция по доступу к Silent Courier будет опубликована на официальном YouTube-канале MI6 в пятницу. В ней будет рекомендовано использовать VPN и устройства, которые не связаны с информаторами.