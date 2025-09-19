Захарова прокомментировала новость о недвижимости семьи Умерова в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о недвижимости секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова в США. «Нормально наклянчили на “защиту Европы от агрессора”»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее у семьи Рустема Умерова нашли восемь объектов недвижимости в США, об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции. Три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке, а также четыре виллы возле Майами.