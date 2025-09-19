В Сербии прошли акции в поддержку задержанного на протестах студента

В Белграде, Нови-Саде, Нише и других городах Сербии прошли массовые протесты в поддержку 20-летнему студенту Богдану Йовичичу, который объявил голодовку после ареста на акциях.

Йовичич, студент из Нови-Сада, был арестован в середине августа по подозрению в насильственном поведении на массовом собрании. После того как суд продлил его арест еще на месяц, он объявил голодовку. Студенты и сторонники оппозиции вышли на улицы с призывом «Порви цепи», требуя освобождения Йовичича и других задержанных.

Протестующие призвали к продолжению акций в пятницу, так как в Нови-Саде ожидается рассмотрение запроса адвокатов на освобождение студента.

Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибло 16 человек.