Гладков объяснил, почему силы ПВО сбивают БПЛА над Белгородом, а не у границы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему беспилотники сбивают над городом, а не у границы. Об этом он рассказал отвечая на вопрос местной жительницы на прямой линии 18 сентября.

По словам господина Гладкова, дроны, направленные на атаки, сначала находятся на большой высоте, где их невозможно поразить. Системы ПВО начинают работать, когда беспилотники снижаются и приближаются к цели — тогда их удается уничтожить.

На вопрос о том, почему федеральные телеканалы мало освещают события в Белгороде, губернатор ответил, что речь идет не о замалчивании, а о большом объеме новостей в стране.