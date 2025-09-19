РФ призвала США пересмотреть отказ в выдаче виз делегации Палестины на ГА ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что попытки США использовать визовый вопрос в своих интересах возмутительны. Москва призвала Вашингтон пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«В этом же ряду возмутительные попытки США использовать визовый рычаг для продавливания собственных политических интересов»,— сказал господин Небензя после голосования по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе. США вновь наложили на эту резолюцию вето.