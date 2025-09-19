«Колобов исходил из того, что опера — глубоко современный жанр»

В этом сезоне московский театр «Новая опера» отметит 80-летие со дня рождения своего основателя, легендарного дирижера Евгения Колобова, и собственное 35-летие. 21–24 сентября на сцене театра солисты, хор и оркестр musicAeterna и труппа musicAeterna Dance под управлением Теодора Курентзиса покажут постановку Дягилевского фестиваля 2024 года — оперу Паскаля Дюсапена «Passion» («Страсть»). Об инновационных планах «Новой оперы» директор театра Антон Гетьман рассказал Сергею Ходневу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор театра «Новая опера» Антон Гетьман

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Директор театра «Новая опера» Антон Гетьман

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Гастроли пермского спектакля с Теодором Курентзисом — это тоже часть юбилейного сезона?

— Формально мы сезон открываем 3 октября — это будет премьера «Набукко» Верди. И весь этот сезон будет посвящен, конечно, юбилею Колобова. Но, кроме того, есть специальный большой проект, который мы затеяли с Московским музеем современного искусства (ММОМА), он называется «Музей в опере / Опера в музее» и тоже связан с юбилеем. Эта программа состоит из трех частей, и первая из них — это гастроли спектакля «Passion».

— Но это именно гастроли, не вступление «Новой оперы» в копродукцию с Дягилевским фестивалем?

— В свое время мы должны были делать этот спектакль вместе с Дягилевским фестивалем. Но потом в силу целого ряда объективных причин проект как совместный не состоялся, хотя для этого с нашей стороны была сделана значительная часть предварительной работы. Технические параметры разрабатывались именно исходя из того, что этот спектакль будет показан в «Новой опере» после премьеры в Перми. Потом мы с Теодором вели долгий диалог о том, когда бы мы могли все-таки показать его в Москве,— и в марте 2025-го наконец договорились о сроках. И поскольку так получилось, что технические вопросы были уже решены, мы это подумали все-таки осуществить.

— Технические вопросы какого рода? Оформление сцены?

— Да, все спектакли Дягилевского фестиваля в Перми выпускаются в здании завода Шпагина, то есть в цеху. Там специально для фестиваля каждый раз строится все — сцена, зрительный зал. И это одна из причин, по которым спектакли Дягилевского фестиваля обычно лишены гастрольной судьбы: такой площадки нигде больше нет, если только не арендовать где-то цех и там все заново построить. Но это, во-первых, очень дорого, а во-вторых — не всегда возможно. А вот в случае «Passion» все конструировалось как раз с таким расчетом, чтобы можно было это легко перенести на нашу сцену.

— А каким образом эти гастроли увязались с колобовским юбилеем? И с другими частями проекта?

— Сейчас объясню. Сначала это был отдельный гастрольный проект, который прямого отношения к Колобову не имел. Параллельно с этим мы года полтора назад начали думать, как мы будем отмечать юбилей основателя нашего театра. Я разговаривал об этом с огромным количеством людей — естественно, с Марфой Колобовой (дочь Евгения Колобова.— “Ъ”), с теми, кто с Колобовым работал. И все время искал, за что зацепиться, потому что меньше всего мне хотелось сделать мемориальный фестиваль — и этим ограничиться.

Я изучал то, что Евгений Владимирович делал, и мне все время казалось, что он пытался что-то поменять в нашей оперной жизни. Пытался взломать традиционные, иногда закостенелые подходы. Вот эта так называемая Опера Ивановна — он ее сам так называл — она его не очень устраивала.

Он хотел сделать оперный театр живым — доказать, может быть, в первую очередь себе, но, конечно, и публике тоже, что опера — это довольно современное искусство. И оно резонирует с сегодняшним днем.

И в какой-то момент я подумал, что по случаю его юбилея надо сделать выставку. Не обычную выставку, какие бывают в театральных фойе, а что-то гораздо более глобальное, серьезное, живое и имеющее отношение к оперному театру как к современному искусству. Раз уж Колобов исходил из того, что опера — глубоко современный жанр.

— Но что же на такой выставке показывать?

— Я предложил подумать об этом двум кураторам, с которыми меня познакомили — Георгию Никичу и Виктору Мизиано. Сначала они, конечно, изумились. Но в какой-то момент пришли ко мне вот с какой идеей: это будет выставка в ММОМА, основанная на конкретной опере — «Борис Годунов». На этом мы и остановились. Выставка должна открыться 23 марта.

— Каким образом она будет основываться на «Борисе Годунове»?

— Это будет тотальная инсталляция на все три музейных этажа, вдохновленная оперой Мусоргского. Тем более что Колобов и здесь отметился: мы обнаружили, что именно он впервые — в Москве, во всяком случае,— исполнил первоначальную авторскую версию оперы, без польского акта. Кураторы пригласили десять художников, которым предложили пофантазировать на темы оперного спектакля «Борис Годунов» — какие у них возникают ассоциации, мысли, рефлексии. Каждый по-своему вступает с оперой в диалог. У каждого свой собственный объект, и эти объекты выстроятся с определенным сюжетом и с определенной интригой. Объекты не только пространственные — там будут музыка, шумы, звуки.

— Таким образом, Дюсапен и Курентзис — первая часть, выставка — вторая. А что третье?

— Надо, во-первых, уточнить: первая часть — это не только сам спектакль, причем спектакль мультимедийный, с большим количеством технологий, которые используются и в музеях в том числе. В фойе и на лестницах театра мы показываем выставку Алексея Трегубова, которую мы назвали «Референсы». Это как бы предисловие к спектаклю — мы предлагаем наши версии характеров героев оперы. Показываем, как эти в общем-то универсальные характеры могут быть связаны с разным культурным контекстом. Но это также и проект о свободе интерпретации конкретного сюжета.

Во-вторых, да, будет выставка — но до нее полгода. Мы понимали, что надо протянуть какой-то мост и не дать забыть публике о том, с чего мы начали. Так появилось среднее звено, серия открытых дискуссий, которую мы назвали «In between» — «Между». Прежде всего — разговор о самом Колобове, потом дискуссия о Жераре Мортье, который тоже пытался «пересобрать» оперную жизнь. Затем мы соберем руководителей музеев и поговорим с ними о театрализации музеев, о том, что это означает сегодня. Ведь музей перестает быть герметичным: все главные выставки последнего времени, даже в классических музеях, это, по сути, перформанс, очень театральное переживание. Неслучайно их часто оформляют именно театральные художники. Так образовался трехчастный проект, я предложил его поддержать Фонду Потанина, и они сразу откликнулись — эта междисциплинарность их тоже очень интересует.

— Вы давно продвигаете идею копродукций между отечественными оперными театрами. Есть ли сдвиги на этом поле? Возникли ли у вас новые проекты такого рода?

— Есть интенсивные контакты с Пермью, с Нижним Новгородом. Пока это не оформлено в конкретные проекты, мы обсуждаем разные названия, сроки, бюджеты. Я уверен, что в конце концов все срастется — для этого есть все необходимое. Но хочу подчеркнуть, что плодотворные коллаборации возможны, как вы видите, не только с другими театрами, но и с музеями. Мы сейчас обсуждаем, например, с одним из московских музеев постановку танцевального спектакля на его площадке. Возможно, это уже в следующем сезоне состоится.

— Какие практические менеджерские задачи решаются такими коллаборациями? Грубо говоря, зачем все это оперному театру?

— Тут комплекс задач. Есть задача административно-финансовая — мы таким образом разгружаем свой бюджет. Все эти совместные проекты привлекают дополнительные финансовые средства и, безусловно, вызывают не только любопытство у публики, но и интерес у меценатов. И если бы не наши меценаты, такие проекты были бы неосуществимы.

Но есть и задача привлечения новой аудитории. И она тоже решается таким образом.

Сотрудничество театров между собой, сотрудничество театра с музеями — все это действительно своей новизной и непривычностью привлекает людей.

В том числе и тех, кто, например, раньше не заглядывал ни в театр, ни в музей. Поэтому стратегически эта работа очень важна.

— Это в большей степени общие соображения или факты?

— Я говорю с цифрами в руках. Все это замеряется, есть люди, которые этим занимаются по нашей просьбе. Мы проводили анализ нашей аудитории в июле 2025 года. Я не могу сказать, что по всем показателям посещаемости мы находимся на первых местах — мы брали еще несколько музыкальных театров для сравнения. Но в «Новой опере» сегодня совершенно точно самый высокий процент молодой аудитории — 23–35 лет. У нас этот показатель в два раза выше, чем у любого другого московского музыкального театра.