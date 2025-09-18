ТАСС: бывшего замглавы Химок Кайгородова задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении контрактов с муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района», сообщили ТАСС в силовых структурах.

Задержание Дмитрия Кайгородова связано с расследованием мошеннической схемы руководства предприятия ЖКХ. По версии следствия, в 2022 году его руководители составляли поддельные отчеты о работах по ремонту коммунальной инфраструктуры и отправляли документы в правительство Московской области. Их обвинили в хищении около 2 млн руб. у муниципального предприятия по контракту о ремонте котельных.

Дмитрий Кайгородов работал заместителем главы администрации Химок с 2019 по 2022 год. Следствие вменяет господину Кайгородову ч. 4 ст. 159 УК РФ. По ней грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.