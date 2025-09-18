На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясение магнитудой 7,2

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил угрозу цунами после сообщения о землетрясении. По данным геофизической службы РАН, у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.

Угроза цунами объявлена по всему восточному побережью Камчатки. После решения губернатора все оперативные службы были приведены в режим повешенной готовности.

По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 21:58 мск. Эпицентр землетрясения (проекция очага на поверхность) располагался в 93 км от Петропавловска-Камчатского.