Отметили в 5786 раз

18 сентября Российский еврейский конгресс (РЕК) в преддверии праздника Рош-а-шана — еврейского Нового года — провел ежегодный благотворительный прием.

Новый год по иудейскому календарю в этот раз наступит 22 сентября. В Москве его отпраздновали заранее, приурочив к вручению премии РЕК Global Influence Award в театральном центре «На Плющихе» (бывший клуб завода «Каучук»).

«Темой нашего осеннего приема, с которого РЕК в этом году начал еврейский год и свой новый благотворительный сезон, стали 20-е годы прошлого столетия, авангард и великие евреи, жившие и творившие в то время,— сказал “Ъ” президент РЕК Александр Генцис.— Мы, как и они тогда, думаем про будущее. Про ответственность за ближнего и про культуру участия, где каждый чувствует, что может изменить мир вокруг себя». По его словам, «для РЕК этот вечер не только способ собрать средства, но и возможность показать, какой может быть еврейская благотворительность сегодня». «Наша задача, чтобы она была современной и открытой, чтобы в ней хотелось участвовать самому и приглашать сюда своих близких и друзей»,— добавил президент РЕК.

Организаторы вечера постарались воссоздать атмосферу двадцатых — гостей развлекал джазовый оркестр, были использованы медиаинсталляции с произведениями Марка Шагала и Эля Лисицкого во вращающихся кубах и фотозона по мотивам художников-авангардистов. Заранее отметить новый 5786 год пришли многочисленные гости, в их числе сооснователь «Альфа-групп» Герман Хан, президент АО «Медицина» академик Григорий Ройтберг, посол Израиля в РФ Симона Гальперин, главные раввины России Берл Лазар и Адольф Шаевич, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, актеры Юлия Рутберг и Алика Смехова, режиссер Марк Розовский, поэт Владимир Вишневский, экономист Евгений Гонтмахер, композитор Александр Журбин, драматург Александр Гельман, адвокат Генри Резник.

Главным событием вечера стало вручение премии РЕК Global Influence Award. «Эта премия является наградой, которой РЕК удостаивает выдающихся деятелей науки и культуры, делающих мир лучше»,— рассказал “Ъ” официальный представитель РЕК Михаил Савин.

В этом году премией удостоили актера театра и кино, театрального педагога и режиссера Константина Райкина, режиссера, художника-мультипликатора Юрия Норштейна и его супругу, художника-постановщика мультипликационных фильмов Франческу Ярбусову, а также математика Григория Перельмана.

Вручение премии прошло в формате театрализованного представления. Специально для этого вечера режиссер Алексей Франдетти сделал постановку — вечер-притчу, где слово, музыка и образ соединялись в единое высказывание о судьбе и гениях. «В основе спектакля — девять поэтических притч о евреях-авангардистах, мыслителях, новаторах того времени, написанных специально для этой церемонии поэтом и драматургом Никой Симоновой»,— пояснили в РЕК.

Вручение премии стало частью спектакля. Собранные средства пойдут на поддержку ключевых образовательных инициатив РЕК: еврейской школы смешанного обучения «Маалит», проведение всероссийской олимпиады по еврейской истории и традиции для школьников, сети воскресных еврейских школ в регионах, лаборатории социальных инициатив для молодежи «Тикун Лаб», а также проектов неформального образования для детей и взрослых.

Павел Коробов