Вывод из простоя на казенный счет

Перевод сотрудников на временные работы может оказаться востребованным механизмом их поддержки при распространении случаев неполной занятости на отдельных предприятиях, вызванной снижением спроса на их продукцию из-за охлаждения экономики. Такой механизм для занятых в промышленности разработал Минтруд. По оценке ведомства, до конца этого года он может быть востребован у 30 тыс. работников. Минимальный размер возмещения, на который они смогут претендовать при выполнении временных работ,— МРОТ с учетом регионального коэффициента.

Сборочный цех Горьковского автомобильного завода

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сборочный цех Горьковского автомобильного завода

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минтруд предложил субсидировать работодателям организацию временных работ для сотрудников, которые находятся в простое или в режиме сокращенной рабочей недели. Ведомство опубликовало соответствующий проект постановления на портале regulation.gov.ru.

Отметим, за последние несколько месяцев на российском рынке труда наметился осторожный переход от дефицита кадров к росту конкуренции за рабочие места. Так, ранее о завершении «зарплатной гонки» сообщили эксперты РАН, аргументируя свой вывод сокращением доли компаний, планирующих расширение штата, и уменьшением выпуска основных видов продукции. Индекс hh.ru, который характеризует соотношение числа резюме и вакансий на платформе, также указывает на рост конкуренции среди соискателей — по итогам августа этого года он вырос до 6,1 пункта. При этом аналитики платформы отмечают, что спрос на сотрудников в августе оставался относительно невысок, на четверть ниже, чем годом ранее.

Часть компаний не только отказались от планов расширения штата, но и перевели сотрудников в режим неполной занятости или простоя.

Так, летом это сделали КамАЗ и Горьковский автозавод, в перспективе аналогичные планы есть и у АвтоВАЗа. Вероятно, Минтруд ожидает, что эта практика будет становиться более популярной: не имея возможности платить работникам полноценную зарплату при сокращении производства, компании тем не менее пока не стремятся их увольнять, понимая, что в случае роста спроса найти новых будет проблематично. Кроме того, как следует из прогноза Kept по рынку труда на основе опроса российских компаний, признаки стабилизации рынка труда наблюдает только треть юрлиц (33%), остальные же по-прежнему испытывают дефицит кадров. «Большинство опрошенных считали, что ситуация не улучшится даже в ближайшей перспективе»,— отмечает руководитель управления по работе с персоналом Kept Алевтина Борисова.

Откликаясь на эту ситуацию, Минтруд разработал правила субсидирования промпредприятиям организацию временных работ для невостребованных сейчас на основном месте работы сотрудников. По прогнозам министерства, до конца года такое субсидирование может оказаться востребованным примерно для 30 тыс. человек. Как следует из проекта постановления, среднемесячный объем поддержки на одного работника будет равен сумме МРОТ (22,4 тыс. руб.) и страховых взносов с районным коэффициентом. Претендовать на субсидию смогут те предприятия, которые организуют для своих сотрудников работы, не связанные с их основной производственной деятельностью. При этом, подчеркнули в министерстве, работодатель может увеличить размер выплат за временные работы сверх объема субсидии. Распределять эти средства в виде субсидии региональным бюджетам будет Роструд, программа будет покрывать все случаи организации временной занятости, произошедшие с 1 октября этого года.

Помимо того, что эта мера поможет поддержать доходы работников, она также позволит компаниям избежать лишних рисков судебных разбирательств.

«Работники часто оспаривают вывод в простой и подают в суд иски с требованием доплатить им до уровня потерянной зарплаты. Помимо того, что это мешает компаниям сокращать расходы, это также создает для их руководства риски уголовного разбирательства, в ряде случаев суд может квалифицировать временное сокращение зарплаты как задержку выплаты ее части, а за это предусмотрены тюремные сроки длительностью до трех лет»,— отмечает советник практики трудового права юридической фирмы BBNP Людмила Лучкина.

Анастасия Мануйлова