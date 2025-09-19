День города, арт регата «Искусство на парусах»

Пока тепло из города еще не ушло окончательно, предлагаем провести предпоследние сентябрьские выходные максимально содержательно и культурно. «Ъ-Черноземье» собрал наиболее примечательные городские события.

В Воронежском театре оперы и балета 19 сентября покажут балет «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига. Зрители увидят очередную интерпретацию истории бунтаря и мечтателя Пера, его приключения по миру и поиски ответов на вечные вопросы о смысле существования и судьбе. Либретто Олега Игнатьева и Александра Литягина по пьесе Генриха Ибсена «Пер Гюнт».

Успеть увидеть выставку «Воронежская губерния: 300 лет вдохновения» в Доме архитектора нужно до 28 сентября. В арт-пространстве собраны работы студентов архитектурного факультета ВГТУ. Ребята погрузились в историю и культуру родного края и создали серию эскизов в попытке сохранить память о прошлом и пофантазировать о будущем. 19 сентября в 17:00 в рамках выставки студенты проведут мастер-класс по созданию акварельной открытки. Готовые сувениры подарят пожилым людям из домов престарелых.

В центре культуры и искусства «Прогресс» представят свою «Академию смеха». Режиссер Михаил Бычков интерпретирует известную пьесу японского драматурга Коки Митани об интеллектуальной дуэли между драматургом и цензором. Увидеть спектакль можно 19 сентября. Исполнят роли известные воронежские актрисы Яна Кузина и Наталья Шевченко.

На сцене Камерного 19 сентября представят шестой спектакль по произведениям Антона Павловича Чехова. «Иванов» – это первая пьеса писателя, которую поставили на сцене. В воронежском Камерном театре драму о духовном кризисе и экзистенциальном выгорании главного героя интерпретирует режиссер Михаил Бычков. Премьера постановки состоялась в прошлом году.

Отпраздновать День города предлагаем ярко и культурно. 20 сентября Воронежу исполнится 439 лет, а Воронежская губерния отпразднует 300-летие. Все праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной. Выбрали наиболее интересные из них.

На Адмиралтейской площади в 12:00 состоится арт-перформанс Аллы Решетниковой, во время которого художница в режиме реального времени создаст абстрактную картину. А в 14:00 здесь же пройдет арт регата «Искусство на парусах». Этот проект объединяет художественное наследие региона и парусный спорт в уникальном формате. Десятки яхт выйдут на водохранилище с художественными парусами – фрагментами произведений из коллекции русской живописи музея имени Крамского.

В смарт-парке «Дельфин» День города отметят ярмаркой мастеров, разнообразными выступлениями артистов, музыкантов и танцоров. В 18:00 на пирсе состоится показ «Мода на закате», а в 19:30 – концерты кавер-группы PRIDE, групп «Театр одного актера», «Пульс» и «Гений зла».

Воронежский областной художественный музей имени И.Н.Крамского

Музей имени Крамского 20 сентября зовет на мастер-классы. В 12:00 участники создадут композицию в акварельной технике по мотивам пейзажа «Восход солнца» Архипа Куинджи из собрания музея. А в 15:00 участники, изучая панорамный вид с Воронежского водохранилища на правый берег с Чернавским мостом и парусниками, создадут работу на мелованной бумаге с помощью тростника и туши.

Отдохнуть от сложных тем в искусстве предлагаем на шоу «Женский форум» в «МТС Live Холле». 20 сентября комики Варвара Щербакова, Александра Муратова, Ольга Парфенюк и Наталья Борисова будут с юмором разбирать самые популярные запросы на женских форумах.

О рождении классической музыки расскажут в это воскресенье в филармонии. 21 сентября на сцене прозвучат старинные композиции Жоскена Депре, Гийома Дюфаи, Джованни Габриели, Клаудио Монтеверди, Джона Доуленда, Генриха Шютца. Сопровождать произведения будут комментарии дирижера Игоря Вербицкого.

Концерт «Из глубины веков к Ренессансу» пройдет в рамках абонемента «Говорит и показывает дирижёр». Начало в 13:00.

20 и 21 сентября зрители смогут насладиться комедией в одном действии «Дуры мы, дуры…» в театре драмы имени Кольцова. Эта свежая постановка (премьера состоялась в декабре 2024 года) расскажет о трех дамах бальзаковского возраста, собравшихся отпраздновать Новый год. Под смешными диалогами и нелепыми персонажами скрывается важная тема одиночества вдвоем. Выводы будут делать сами зрители. Режиссер – Дамир Салимзянов.

Осень – самое подходящее время для создания ботанических аппликаций. 21 сентября художница Анна Аксенова расскажет об этой технике, научит создавать яркие коллажи с ботаническими мотивами. Занятие пройдет в центре креативных индустрий «Матрешка» в 14:00.

Атмосферную пьесу Ежи Шанявского «Мост» сыграют в Никитинском театре в рамках режиссерской лаборатории 21 сентября. Эскиз создал режиссер Александр Золотовицкий. Действие разворачивается в деревне рядом с рекой, куда в дом своего отца возвращается молодой архитектор с женой. Эта театральная зарисовка – очередная попытка разобраться в конфликте отцов и детей, города и села и других столкновениях.

Литературную лекцию об Умберто Эко и его романе «Имя розы» прочитает в Кубаневке аспирант филологического факультета ВГУ Егор Свитко. Лектор расскажет, как не запутаться в смысловых слоях романа и получить от книги удовольствие. Слушатели узнают, почему роман о средневековом монастыре и монахе-сыщике считается эталоном постмодернистской литературы. Начало в 16:00 21 сентября.

Дарья Вербицкая