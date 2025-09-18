История с пустыми окнами

Нижегородские власти не могут ввести в эксплуатацию несколько объектов культурного наследия (ОКН) в историческом центре Нижнего Новгорода, которые за счет бюджета реставрировались еще к 800-летию города в 2021 году. Десятки миллионов рублей, вложенные бюджетом в работы по восстановлению старинных особняков, пока не привели к их вовлечению в хозяйственный оборот. По мнению градозащитников, причинами могли быть спешка с освоением бюджетных средств и некачественная работа подрядчиков. В бизнес-сообществе говорят, что продажа недвижимости частным инвесторам может быстрее помочь в восстановлении наследия.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде простаивают дома-ОКН, реставрация которых по заказу областного управления госохраны объектов культурного наследия начиналась еще в начале 2021 года. Тогда при подготовке к 800-летию города регион получил субсидию Минкультуры РФ и заключил контракты на десятки миллионов рублей для восстановления исторических домов, часть из которых ранее пострадала от пожаров. Спустя четыре года внешне отреставрированные исторические дома никем не заселены и не используются.

При этом губернатор на встречах с предпринимателями говорил о необходимости приспосабливать такие ОКН под современное использование и вовлекать их в жизнь города.

В числе таких неиспользуемых объектов «Дом Щелокова» на Варварской улице, 8. На улице Шевченко, 17 простаивает восстановленный по госконтракту «Жилой флигель мещанина Васильченко», являющийся ярким образцом деревянной усадебной застройки рубежа XIX–XX веков. Отремонтированный «Дом Рукавишникова» на улице Большая Печерская передан Русскому музею фотографии. Но он также требует проведения дополнительных работ, хотя на его реставрацию в 2021–2022 годах выделялось около 48 млн руб.

Руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед подтвердил, что некоторые исторические дома, которые реставрировались к 800-летию Нижнего Новгорода, еще не сданы в эксплуатацию.

«Мы распоряжением и управлением имуществом казны не занимаемся — это полномочия минимущества и учреждения "Регнедвижимость". Мы были госзаказчиками, и отреставрировали объекты в 2022–2023 годах.

Работы примерно по четырем ОКН завершены, но не приняты. Насколько я знаю, вопрос с их сдачей решается в суде, но это надо уточнить в уполномоченном органе», — отметил господин Меламед. В минимущества сообщили лишь, что дома на Варварской, 8 и Шевченко, 17 еще не введены в эксплуатацию после проведения работ, не став объяснять причины.

По мнению заместителя директора АНО АСИРИС Анны Давыдовой, с рядом ОКН в центре города положительный финальный результат пока не достигнут. Например, в отремонтированном «Доме Щелокова» в прошлом году прорвало некачественно смонтированную систему отопления, помещения залило кипятком, и теперь внутри приходится делать новый ремонт. По ее словам, еще не завершены работы и на Славянской улице, 2 («Дом отставного штабс-капитана Войнич-Сяноженцкого»). Региональные власти также начинали ремонтировать этот ОКН к 800-летию Нижнего Новгорода, сейчас резидентом усадьбы является епархия. Были вопросы и по ремонту объекта на улице Семашко, 15 («Дом князя А. П. Чегодаева»).

«На мой взгляд, изначально причина была в том, что к юбилею города очень торопились освоить федеральные бюджетные средства. Сроки работ были очень сжатые. Поэтому затем и возникали вопросы по качеству проведенных подрядчиками реставрационных работ», — отметила Анна Давыдова.

Собеседник «Ъ-Приволжье» в бизнес-кругах считает, что областному правительству надо активнее продавать на торгах старые дома в центре Нижнего Новгорода. Спрос на них есть, и частный собственник быстрее и лучше восстановит приобретенный особняк, чем это сделают подрядчики по госконтрактам, уверяет предприниматель. По его словам, судьбу исторического наследия в областном центре контролирует лично губернатор Глеб Никитин. Однако в последнее время продажи таких объектов притормозились, хотя в Нижегородском районе можно реализовать около 50 старых домов (не только ОКН) под восстановление и реновацию.

«Не знаю, в чем тут дело. Вероятно, губернатору его подчиненные не докладывают о всей проблематике с такими объектами недвижимости. Он человек деятельный, но очень занятой», — предположил собеседник «Ъ-Приволжье».

В минимущества Нижегородской области сообщили, что в 2024 году было реализовано на торгах пять ОКН, а в текущем году продали уже шесть объектов, поэтому выводы об отсутствии торгов не объективны.

