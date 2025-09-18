В Нижнем Новгороде представили инвест-навигатор ОЭЗ стран БРИКС

Цифровой инвест-навигатор ОЭЗ стран БРИКС представили на международном форуме особых экономических зон в Нижнем Новгороде 18 сентября. Разработкой проекта занимались Корпорация развития Нижегородской области и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян (слева)

С помощью этого сервиса потенциальные инвесторы могут ознакомиться с преференциальными режимами стран БРИКС, интерактивной картой особых экономических зон 10 действующих членов объединения. Также с помощью инвест-навигатора можно оставить заявку на размещение своего производства на выбранной площадке.

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, работа велась в ответ на запрос зарубежных инвесторов. Новый инструмент дает бизнесу доступ к информации о более чем трех тысячах преференциальных территорий в странах БРИКС. Авторы разработки считают, что она помогает минимизировать издержки, ускорить административные процедуры и интегрироваться в международные цепочки поставок.

«Нижегородскую ОЭЗ "Кулибин" не раз посещали компании из стран БРИКС, а размещение площадки на новой платформе повысит ее узнаваемость на международном уровне. Также сервис позволит нижегородским компаниям ознакомиться с потенциальными рынками сбыта и партнерами»,— считает замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Андрей Репин