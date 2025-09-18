Погиб актер «Зачарованных» и «Анатомии страсти» Брэд Эверетт Янг

Сыгравший в сериалах «Анатомия страсти» и «Зачарованные» актер и фотограф Брэд Эверетт Янг погиб от полученных в ДТП травм, сообщает The Hollywood Reporter. Ему было 46 лет.

Его рекламный агент рассказал изданию, что на шоссе в машину господина Янга врезался другой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. Актер погиб на месте, другого водителя госпитализировали.

Брэд Эверетт Янг начал свою актерскую карьеру в 1990-х. Он играл эпизодические роли в «Любовь и баскетбол» (2000), «Ангелы Чарли» (2000), «Парк Юрского периода 3» (2001), «Я люблю тебя, чувак» (2009), «Артист» (2011) и других.

Помимо актерской карьеры, он также работал фотографом. Господин Янг снимал для The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People, Variety и других изданий.