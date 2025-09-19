Шанс переизбраться в Госдуму дадут «самым активным и достойным»

Кандидатов в следующий созыв Госдумы от «Единой России» определят по четырем привычным критериям, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на встрече с журналистами 18 сентября. Хотя «все, что касается состава будущего списка кандидатов, станет известно в рамках известных процедур — предварительного голосования», оговорился он.

Действующий депутат-единоросс имеет шансы быть выдвинутым на новый срок, если «активно работал в округе, достойно представлял свой субъект в Думе, принимал участие в разработке законопроектов и активно участвовал в партийной жизни», перечислил господин Якушев. В Москве ведут мониторинг активности парламентариев в регионах, но соответствующую оценку их деятельности все-таки будут давать на местах, добавил политик: «Позиция региона однозначно важна, здесь никто не доминирует».

В рамках поручения президента «Единая Россия» будет работать над тем, чтобы в Госдуму пришли участники специальной военной операции, подчеркнул Владимир Якушев. По его словам, такие кандидаты «должны иметь безупречный бэкграунд» и «быть подготовлены для того, чтобы работать в высшем законодательном органе страны». «Партия сделает все для того, чтобы подготовить их через Высшую партийную школу и институт наставничества»,— пообещал секретарь генсовета.

Григорий Лейба