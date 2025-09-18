В Данилове устанавливают новую въездную стелу

На трассе М8 при въезде в Данилов начали устанавливать стелу, которая символизирует новый бренд города — «Данилов — шахматная столица Ярославии». Проект планируют завершить до конца сентября, сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с журналистами и блогерами отметил, что Данилов стремится стать шахматной столицей не только региона, но и всей страны. Он подчеркнул, что новая стела будет способствовать привлечению туристов. «Яркую стелу увидят все, кто едет по М8. В сутки здесь проходит более 20 тыс. автомобилей»,— сказал Михаил Евраев.

Стела высотой 7 метров будет включать название и герб города, принадлежность к Ярославской области и историческую справку. Рядом разместят 16 шахматных фигур на постаментах. Глава Даниловского округа Елена Иовлева добавила, что в 2024 году количество туристов увеличилось на 30 тыс. по сравнению с 2023-м, что привело к росту доходов бюджета на 20%.

Губернатор отметил, что правительство региона уделяет особое внимание развитию автотранспортной инфраструктуры. На эти цели в этом году направили 4,5 млрд рублей.

«В 2022 – 2025 годах мы привели в порядок более 2 тыс. километров дорог, реконструировали 10 мостов, отремонтировали 400 подъездов к соцучреждениям», — сказал Михаил Евраев.

