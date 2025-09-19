На экзамен как на праздник

Банк России собирается создать единый реестр квалифицированных инвесторов, в которые попадут все, кто прошел специальный экзамен. Это упростит переход такого инвестора от одного брокера к другому без необходимости подтверждать свою квалификацию. Кроме того, брокеры также не будут нести дополнительные издержки на проверку квалификации своих клиентов. Однако создание такого реестра может столкнуться с техническими сложностями, в том числе при масштабировании требований ко всем потенциальным клиентам.

Центробанк (ЦБ) планирует создание единого реестра квалифицированных инвесторов (ЕРКИ), в который будут входить все инвесторы, прошедшие специальный экзамен. Об этом 18 сентября заявил журналистам на Московском финансовом форуме руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По его словам, специальный экзамен должен появиться в 2025 году, причем «уже есть несколько организаторов, которые близки к запуску».

Как пояснили участники финансового рынка, в настоящее время нет общего теста, который бы позволил клиентам стать квалифицированными инвесторами. Получить этот статус можно, только имея определенное высшее образование или свидетельство квалификации, а также международные сертификаты, такие как Chartered Financial Analyst (CFA) и Financial Risk Manager (FRM). Однако их получение предполагает «более серьезный и комплексный экзамен, который не во всех аспектах ориентирован именно на проверку знаний об инвестициях и может не учитывать специфику российского рынка», пояснили в ЦБ.

Квалифицированные инвесторы — особая группа инвесторов, которые имеют доступ к рискованным операциям. Получение статуса возможно, если активы инвестора превышают 12 млн руб. С 1 января 2026 года порог увеличивается до 24 млн руб. При наличии у соискателя соответствующего образования минимальный порог составит 6 млн руб. (с 2026 года — 12 млн руб.).

В Банке России заявили, что для введения реестра сначала необходима разработка самого экзамена. В июле в СМИ появились сообщения, что Московская биржа планирует разработать сервис по информированию профучастников о наличии у клиента статуса квалинвестора. Как объяснили “Ъ” на площадке, сервис «будет опираться на данные биржи», а в перспективе площадка «намерена проработать вопрос использования данных будущего реестра». В ЦБ добавили, что «рассматривают предложения рынка по созданию этого реестра и предложения по самому экзамену, в том числе от Московской биржи».

Единый реестр может быть создан на базе Национального расчетного депозитария (НРД), заявили “Ъ” в депозитарии. В настоящее время профучастники вынуждены пользоваться собственными базами и новый сервис «должен будет объединить эти данные в общей базе для удобства их использования всеми участниками», указали в НРД. Кроме того, там отметили, что сейчас создается пилот ЕРКИ, «который будет представлен рынку и регулятору в ближайшее время для оценки и дальнейшей проработки вопроса».

По словам участников рынка, создание реестра значительно упростит работу инвесторам. «Сейчас при открытии счета у нового брокера инвестору надо заново собирать справки, подтверждать доходы, активы, если он годами уже "квал" у другого брокера. Вместо нескольких дней процесс займет несколько минут»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Причем, если статус квалинвестора был получен по старым правилам, новый брокер его не примет и придется получать статус заново, отмечает операционный директор «Го Инвест» Юлия Ганшу.

Для брокеров внешний источник получения информации о наличии у клиента статуса квалинвестора также станет преимуществом. «Это решает проблемы получения доказательств соответствия квалифицированного клиента критериям, ведь эти критерии могут проверяться предыдущим брокером клиента»,— говорит заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Однако введение таких крупных проектов почти всегда связано с большими техническими сложностями. Особенно если учитывать, что содержание экзамена придется масштабировать на всех потенциальных инвесторов в стране, указывает Олег Абелев. Дополнительная ответственность ляжет «на плечи организаций, которые непосредственно будут проводить тестирование», считает господин Леснов.

