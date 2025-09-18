Путин высказался против бесконтрольного «печатания денег»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций предупредил о рисках инфляции при необдуманном увеличении денежной массы. Он прокомментировал предложение о ежеквартальной индексации пенсий, отметив, что такие меры могут привести к росту цен.

Господин Путин подчеркнул важность взвешенного подхода при подготовке закона о бюджете. Он отметил, что желание «напечатать и раздать деньги» может вызвать инфляцию, что негативно скажется на экономической ситуации. «Нужно выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему»,— сказал президент.

Президент добавил, что субсидии и поддержка населения важны, но их следует применять точечно. Он выразил надежду, что при обсуждении с правительством будут найдены оптимальные решения для поддержки граждан без негативных последствий для экономики.