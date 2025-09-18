Минводы и Железноводск отключат от водоснабжения на три дня

Курортные города Железноводск и Минеральные Воды в Ставропольском крае останутся без водоснабжения на трое суток. Об этом сообщили в Telegram-каналах главы муниципалитетов Евгений Бакулин и Максим Гаранжа.

По информации чиновников, подача воды прекратится с 22:00 22 сентября 2025 года. Такое решение принял ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на канализационных коллекторах в районе главной канализационной насосной станции Минеральных Вод.

«Сотрудники водоканала будут работать в усиленном режиме, чтобы минимизировать срок отключения. Мы приложим все усилия для того, чтобы сократить указанные 72 часа и восстановить подачу воды»,— заявил Евгений Бакулин.

На период отключения для жителей и гостей городов организуют подвоз воды по специальному графику.

Валентина Любашенко