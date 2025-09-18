Расходы регионального бюджета на 2025 год увеличат

Расходы бюджета Ярославской области на 2025 год будут увеличены на 3,9 млрд руб. Доходы сохраняются на уровне 142,4 млрд руб. Соответствующие поправки внесены в облдуму.

Регион выделит дополнительные средства на меры соцподдержки участников СВО и членов их семей, на обслуживание госдолга, на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы.

«В этом году почти 100 млн руб. дополнительно направляем на выплаты стимулирующего характера работникам скорой помощи, специалистам, оказывающим помощь паллиативным больным, на социальные выплаты медработникам и за работу в вечернее время»,— пояснил министр финансов региона Алексей Долгов.

Как рассказал господин Долгов, уточнение проектно-сметной документации по строительству центра единоборств в Гаврилов-Яме и других объектов потребовало выделения дополнительных 19,6 млн руб. «Все социальные обязательства региона будут исполнены в полном объеме»,— подчеркнул министр финансов.

Также деньги пойдут на бесплатное питание в школах и колледжах, компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг льготных категорий, покупку 45 беспилотных летательных аппаратов и 10 программно-аппаратных комплексов для автофиксации правонарушений.

В 2026 году расходы составят 151 млрд руб., они увеличиваются на 3,3 млрд руб.