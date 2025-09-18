Мировой рынок кибербезопасности может достичь $424 млрд к 2030 году

Глобальный рынок кибербезопасности будет расти на 12-14% ежегодно и к 2030 году достигнет $424 млрд. Таким прогнозом поделилась вице-президент по развитию бизнеса в России и СНГ «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова. При этом страны Глобального Юга займут более половины рынка, отметила она.

«Кибератаки на этот расширяющийся цифровой ландшафт становятся более интенсивными. Кадров там не хватает (в странах Глобального Юга.— “Ъ”), собственные институты развития систем кибербезопасности тоже не очень высокого уровня. России это дает определенный потенциал»,— рассказала госпожа Кулашова на сессии «Ъ» в рамках Kazan Digital Week.

Как отметил партнер технологической практики «Технологии Доверия» Максим Иванов, Россия переориентируется на рынки Латинской Америки и юго-восточной Азии — наиболее перспективные регионы для экспорта российского программного обеспечения. По итогам 2024 года их доля в общем объеме поставляемого Россией ПО составила 15-20%.

Как ранее писал «Ъ», число проектов российских IT-компаний, экспортируемых в страны Глобального Юга, за первую половину 2025 года на 5–10% превысило показатель за весь 2024 год. По данным ЦБ, объем экспорта компьютерных услуг в первом полугодии превысил $1,2 млрд. Наиболее востребованы проекты в сфере кибербезопасности, финтеха и технологий для госсектора. Рост экспорта обусловлен высокой конкуренцией на российском IT-рынке, считают аналитики.