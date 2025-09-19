«Трансхолдинг» соберет электротехнику в Мурино
Компания переведет производство щитового оборудования, насосов и АСУ из города в область за 4,5 млрд
ООО «Трансхолдинг» построит в Мурино новое производство по изготовлению комплектных блочно-модульных зданий автоматических насосных станций и дизельных электростанций площадью примерно 24 тыс. кв. м. В областную площадку компания инвестирует 4,5 млрд рублей и планирует перевести сюда производство из Петербурга. Эксперты положительно оценивают перспективы будущего завода, но отмечают сохраняющуюся зависимость рынка электротехнического оборудования от поставок импортных комплектующих.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Соглашение о строительстве нового завода было подписано вчера между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и генеральным директором ООО «Трансхолдинг» Надеждой Лупановой во время Балтийского регионального инвестионного форума (BRIEF-2025). На производственной площадке будет производиться щитовое оборудование, АСУ, выполняться сборка редукторов, насосов. Как рассказала госпожа Лупанова, на участке строительства площадью 6 га уже возведено 12 тыс. кв. м. складских помещений, примерно столько же займет производство. У холдинга, владеющего компанией, есть действующие производства в Тирасполе (Молдавия), Великом Новгороде и других регионах РФ, уточнила представитель производителя. Действующее производство компании в Петербурге площадью 15 тыс. кв. м расположено на ул. Седова, еще примерно 3 тыс. кв. м отведено под склады. С вводом нового объекта в Мурино городское предприятие полностью переедет в область.
В реестре выданных разрешений на строительство (РНС), опубликованном на сайте правительства Ленобласти, указано, что РНС на объект в Мурино было выдано ООО «Трансхолдинг» еще в октябре 2022 года со сроком действия до конца июня 2025 года. Госпожа Лупанова подтвердила «Ъ-СПб», что проект несколько раз приостанавливался и возобновлялся из-за проблем с подключением участка к газо- и водоснабжению. На подписании соглашения с Ленобластью сроком завершения проекта был обозначен 2030 год.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Трансхолдинг» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с октября 2009 года. Учредители юрлица Надежда Лупанова, Владимир Рыков и Екатерина Шальмиева выступают также собственниками петербургского производителя электротехнического оборудования ООО «Элком», действующего на рынке с 1998 года.
Эксперты позитивно оценивают перспективы открытия производства «Трансхолдинга» в Мурино. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отмечает, что объем производства электротехнического оборудования в России (щитовое оборудование, комплектные устройства, трансформаторы, электродвигатели и пр.) в 2024 году в денежном выражении оценивался примерно в 2 трлн рублей.
Продукция «Элком» востребована на российском рынке, особенно в условиях курса на импортозамещение и обновление энергетической и промышленной инфраструктуры. «Перенос производства в Ленинградскую область позволит компании снизить издержки на аренду, расширить мощности и сохранить логистические преимущества близости к Петербургу»,— отмечает она.
С точки зрения окупаемости проект вполне оправдан, так как собственные площади позволят снизить операционные расходы и увеличить выпуск, продолжает госпожа Косарева.
«Однако не стоит забывать о таких сдерживающих факторах, как высокая стоимость комплектующих, зависимость от поставок отдельных материалов, поиск квалифицированного персонала и вопросы сертификации и конкуренции,— предупреждает аналитик.— Дополнительные риски связаны с макроэкономической нестабильностью и возможными колебаниями цен на сырье и оборудование».
Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров обращает внимание, что в данном проекте выбрана достаточно перспективная локация для открытия предприятия. «На данной территории действует благоприятный налоговый режим, который связан с законом Ленинградской области о мерах стимулирования при реализации инвестиционных проектов, в том числе со льготами по налогу на имущество и снижению региональной части налога на прибыль»,— комментирует господин Бурмистров.
Он добавляет, что промышленная зона в Мурино на данный момент активно развивается, в том числе с учетом улучшения условий транспортной доступности. «Когда крупный игрок на рынке с электротехнической продукцией переходит к производству автоматических насосных систем и дизельных электростанций, это можно расценивать как достаточно логичный шаг для предприятия, который позволит повысить доходность бизнеса с точки зрения связанных с поставками соответствующих комплектующих»,— рассуждает эксперт.
Госпожа Косарева указывает, что выручка «Элкома» в 2023 году составляла примерно 20 млрд рублей. Рынок электродвигателей и связанных компонентов остается крупным по объему продаж и при этом сильно зависящим от импортной составляющей: по разным оценкам, в натуральном выражении в 2024 году продавалось порядка 31 млн штук электродвигателей; при этом доля китайских импортных двигателей в поставках высока. «По текущим данным, доля "Элкома" в отдельных сегментах российского рынка невелика. Но после ввода нового завода можно ожидать роста рыночной доли холдинга, особенно в Северо-Западном федеральном округе, где компания имеет сильные логистические преимущества»,— предполагает управляющий партнер «ВМТ Консалт».
По предварительным подсчетам, в первые пять лет после запуска производства в Мурино доля компании на российском рынке может вырасти до 1,3–1,7%, резюмирует аналитик.