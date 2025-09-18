Петербуржцам предложили посмотреть «Интервидение» на Елагином острове

Фан-зону оборудуют на территории ЦПКиО им. С. М. Кирова для просмотра «Интервидения». Трансляцию запустят на большом экране, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского

Для зрителей установят трибуну, развлекать публику в просмотровой зоне будут артисты «Петербург-концерта». Господин Пиотровский пригласил петербуржцев болеть за Россию послушать музыку разных стран на Елагином острове. Трансляция конкурса начнется в 21:00.

«Интервидение» пройдет 20 сентября. Россию представит Shaman с песней «Прямо по сердцу». Среди стран-участниц заявлено 23 государства.

Татьяна Титаева