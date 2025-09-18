Цифры сошлись

В Общественной палате России 18 сентября завершилась проверка целостности данных дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 12–14 сентября. Аномалий и признаков вмешательства в систему не обнаружено. Тем не менее эксперты и наблюдатели сформулировали новые предложения, направленные на повышение эффективности процедуры общественного контроля за ДЭГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава избиркома ДЭГ Олег Артамонов (слева) и конструктор программно-технического комплекса ДЭГ Дмитрий Кузнецов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава избиркома ДЭГ Олег Артамонов (слева) и конструктор программно-технического комплекса ДЭГ Дмитрий Кузнецов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Общественной палате (ОП) в четверг прошла процедура распаковки «цифрового сейф-пакета ДЭГ» — это ставший уже традиционным инструмент контроля за онлайн-голосованием. В течение всех трех дней наблюдатели от ОП ежедневно копировали зашифрованное содержимое «цифровой урны» с бюллетенями, и эти данные хранились в сейфе под постоянным наблюдением. По окончании выборов сейф в присутствии наблюдателей вскрыла председатель комиссии ОП по контролю за голосованием Алена Булгакова, после чего наблюдатели сравнили данные своего цифрового сейф-пакета с массивом данных блокчейна федерального ДЭГ.

«Никаких аномалий или признаков вмешательства в систему»,— доложил программист, член экспертной группы ДЭГ Сергей Слотин.

По словам экспертов, данные наблюдения отразили перебои со связью на магистральных сетях (в частности, был затруднен доступ на «Госуслуги»), но критичных отказов не было, сама система работала стабильно. «Все, кто хотел проголосовать, получили такую возможность»,— констатировал сотрудник лаборатории правовой информатики и кибернетики юрфака МГУ Виктор Карпушин. Он отметил, что голосование с использованием ДЭГ, как правило, является «осознанным», что объясняет стабильно высокую явку избирателей.

«Мы можем заключить, что проверка цифрового пакета завершилась удачно, и можем подтвердить, что бюллетени не были незаметно подменены, удалены или что какие-то еще модификации с ними проводились между их подачей и определением результатов ДЭГ»,— подвел итог глава избиркома ДЭГ Олег Артамонов.

Напомним, что на прошедших выборах онлайн-формат был доступен в 24 регионах. Заявления на ДЭГ подали 1,71 млн избирателей, из которых проголосовали 1,54 млн, то есть итоговая явка составила более 90%. По словам господина Артамонова, в наблюдении за ДЭГ приняли участие 110 наблюдателей, шестеро из них работали в избиркоме очно, остальные — удаленно. Из партий активнее всех в наблюдении участвовала КПРФ. Алена Булгакова отметила, что дополнительной гарантией открытости и прозрачности процедуры служит действующая при ОП группа IT-специалистов, созданная для усовершенствования механизмов наблюдения за ДЭГ.

По итогам прошедшей кампании эксперты сформулировали свои предложения, которые, по их мнению, позволят сделать наблюдение за ДЭГ еще более эффективным.

В частности, они хотели бы заранее получать данные о конфигурации и программном обеспечении устройств, которые используются для генерации и сборки ключей ДЭГ, рассказал гендиректор компании «МИРЦ-Тех» Сергей Нестерович.

Виктор Карпушин предложил расширить инструментарий, доступный работающим в ОП наблюдателям: в этот раз установленных на их ноутбуки программ оказалось недостаточно для анализа и построения графиков — нужен специальный набор предустановленного софта. Наконец, наблюдатели из Удмуртии запросили письменные инструкции по работе со специальными программами, рассказал Олег Артамонов. По его мнению, проблему можно решить, включив письменное руководство по использованию утилит для наблюдения в общий стандарт наблюдения за ДЭГ.

Алена Булгакова также напомнила, что два года назад в ОП начали разрабатывать чек-лист по наблюдению за ДЭГ и методические материалы специально для наблюдателей с гуманитарным образованием. Ведь число регионов, где внедряется ДЭГ, постоянно растет и стоит задача привлекать к наблюдению новых экспертов и обучать их, пояснила госпожа Булгакова.

Анастасия Корня