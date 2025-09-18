«Молот» обыграл «неудобного» соперника

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» в овертайме обыграл нефтекамский «Торос». Матч прошел в упорной борьбе. Пермская команда постоянно выходила вперед, а хозяева сравнивали результат. В результате к истечению основного времени на табло было 3:3. Голы в составе «Молота» забили Николай Аверин, Дмитрий Зайцев и Игорь Зенчиков. В овертайме победную точку поставил Виктор Пластинин. Отметим, что пермяки не обыгрывали «Торос» в гостях почти три сезона - с 2022 года.

Следующую игру в турнире подопечные Альберта Мальгина проведут 20 сентября в Ижевске, где встретятся с местной «Ижсталью».