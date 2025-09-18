В Нижних Сергах открылся церковный музей

При Крестовоздвиженском храме в городе Нижние Серги (Свердловская область) открыли церковный музей, сообщил в соцсетях депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, участвующий в его создании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

По его словам, в экспозицию вошли старинные иконы, коллекция камней-минералов, предметы народного быта. «Музей городу Нижние Серги очень нужен и с духовной, и с культурной точки зрения, так как тут нет своего краеведческого центра»,— пояснил он.

Нижние Серги — город на юго-западе Свердловской области. Основан в 1743 году, когда Демидовы построили на берегу реки Серга металлургический завод. Церковь в честь Воздвижения Креста Господня была освящена в 1907 году. В 1935 году была закрыта и перестроена. С 2010 года ведется ее восстановление. Население города по данным на 2023 год превышало 7,7 тыс. человек.

Для создания музея церковный приход получил грант, на который было приобретено выставочное оборудование и мебель. В рамках проекта разработаны мастер-классы народных промыслов, экскурсии и квесты для школьников.

Есуман Ислонова