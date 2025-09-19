Выживание на таблетках

Число компаний, работающих на российском фармацевтическом рынке, неуклонно сокращается. Только за восемь месяцев этого года появилось около 2 тыс. новых бизнесов, что на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и часть из них уже прекратили свою деятельность. Эксперты считают этот процесс закономерным: фарминдустрия идет по пути консолидации.

С января по август в России было зарегистрировано 1,9 тыс. предприятий, занятых в фармацевтическом бизнесе, это на 10% ниже год к году, следует из данных сервиса по проверке контрагентов Rusprofile. При этом 57 структур, зарегистрированных в этом году, уже прекратили свою деятельность. В целом число регистраций бизнеса на этом рынке снижается уже в течение десяти лет (см. график). Аналитики сервиса представили данные о регистрации компаний с пятью видами деятельности, которые были указаны как основные: производство лекарств, розничная и оптовая торговля ими, деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, и сбор лекарственных растений.

Снижение числа регистраций коснулось всех сегментов рынка, но заметнее всего динамика у фармпроизводителей. За восемь месяцев этого года на рынке появились 63 такие компании, а за тот же период 2024 года их было зарегистрировано 90. Как следует из данных Rusprofile, в 2025 году в России появилась 601 аптечная организация против 662 — годом ранее. В сегменте оптовой торговли прибавилось 1,1 тыс. организаций против 1,21 тыс. годом ранее, оптовых агентов стало больше на 138, в то время как в 2024 году — на 147.

Из десяти фармкомпаний с наибольшей выручкой за 2024 год девять указывают основным видом деятельности оптовую торговлю фармпродукцией. Исключением стала только компания «Р-Фарм», зарегистрированная в качестве производителя лекарств. Всего в России сейчас зарегистрировано 43,4 тыс. действующих организаций, занятых в фармбизнесе.

Новым компаниям трудно выжить прежде всего из-за неспособности конкурировать с большими игроками, которые давно закрепились на рынке. Розничный сегмент фактически занят крупными федеральными и региональными сетями, рынок оптовой дистрибуции уже много лет контролируется несколькими крупными компаниями, а фармпроизводство — капиталоемкий бизнес с длинным горизонтом окупаемости, говорит гендиректор платформы «Фармзнание» Елена Ватутина.

В список крупнейших участников российской фарминдустрии, по версии Rusprofile, входят крупные дистрибуторы, например «ФК Пульс» (выручка 362,4 млрд руб.), НПК «Катрен» (303,5 млрд руб.), «ФК Гранд Капитал» (165,4 млрд руб.), фармацевтические холдинги, например «Протек» (344,6 млрд руб.) и «Фармстандарт» (152,1 млрд руб.). В этом списке также российские структуры, связанные с иностранными фармкомпаниями,— ООО «Байер» (101,8 млрд руб.) и ООО «Астразенека Фармасьютикалз» (99,1 млрд руб.).

Что касается аптечной розницы, то в ней число игроков может сокращаться вследствие борьбы государства с дроблением бизнеса, отмечает гендиректор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин. По его словам, переход на общую систему налогообложения для ряда игроков, у которых раньше были десятки и сотни юрлиц на «упрощенке», сделал бессмысленным регистрацию новых предприятий.

В сегменте производства лекарств появление меньшего числа бизнесов — закономерный процесс, считает директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков. Внимание смещается от количества вновь создаваемых предприятий к укреплению позиций уже работающих игроков. Таким образом, считает он, бизнес становится более устойчивым, потому что предприниматели действуют осторожнее, считает он.

На мотивацию предпринимателей к работе в фармацевтическом бизнесе влияет и ситуация на рынке труда, добавляет госпожа Ватутина. Кадровая проблема особенно заметна в фармрознице: аптекам иногда даже приходится нанимать специалистов без профильного образования. Вероятно, дефицит кадров будет только усиливаться, заключает она.

