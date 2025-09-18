Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский зоопарк окончательно съехал со старой площадки

Пермский зоопарк полностью завершил свою деятельность на старой территории по ул. Монастырской. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Все животные, включая хищников, приматов, экзотических животных, копытных, птиц, трех домашних кошек и сторожевую собаку переехали на новую территорию по адресу: ул. Архитектора Свиязева 17в. При этом акватеррариум продолжает работу на прежнем месте — на ул. Окулова, 3а.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что основные строительно-монтажные работы по возведению нового акватеррариума запланированы на 2026 год.

Новый пермский зоопарк в Индустриальном районе Перми открылся для посетителей на минувшей неделе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В новом зоосаде более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема. В пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян» — перевезена большая часть животных.