Пермский зоопарк окончательно съехал со старой площадки

Пермский зоопарк полностью завершил свою деятельность на старой территории по ул. Монастырской. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Все животные, включая хищников, приматов, экзотических животных, копытных, птиц, трех домашних кошек и сторожевую собаку переехали на новую территорию по адресу: ул. Архитектора Свиязева 17в. При этом акватеррариум продолжает работу на прежнем месте — на ул. Окулова, 3а.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что основные строительно-монтажные работы по возведению нового акватеррариума запланированы на 2026 год.

Новый пермский зоопарк в Индустриальном районе Перми открылся для посетителей на минувшей неделе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В новом зоосаде более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема. В пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян» — перевезена большая часть животных.