Ставропольское сельхозпредприятие закрыто судом за угрозу экологии и здоровью

В Ставропольском крае Новоалександровский районный суд приостановил на 90 суток деятельность агропредприятия «Агро-Стед» за нарушения при использовании пестицидов, которые создают угрозу экологии и здоровью людей. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, несоблюдение регламентов применения пестицидов были обнаружены во время внеплановой документарной проверки в августе 2025 года. Компания превышала нормы расхода химикатов, нарушала допустимую кратность обработок и сроки ожидания при работе с посевами пшеницы и сахарной свеклы.

«Анализ данных в ФГИС «Сатурн» показал, что на балансе предприятия числятся значительные объемы препаратов массой свыше 4 тыс. тонн. Кроме того, компания использовала пестициды в водоохранных зонах»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

Материалы административного дела поступили в Новоалександровский районный суд. Судьи признали, что действия «Агро-Стед» по применению химикатов представляют опасность для природы и человека.

Административное приостановление работы предприятия действует с 9 сентября 2025 года.

Валентина Любашенко