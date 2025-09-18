Камеры наблюдения в Нижнем Новгороде начали фиксировать водителей с телефонами
В Нижнем Новгороде начали работу три новых комплекса фотовидеофиксации, которые выявляют водителей с мобильными телефонами в руках. По данным Центра развития транспортных систем, камеры установлены на Окском съезде и проспекте Гагарина.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Наличие телефона в руках во время движения является нарушением, за которые положен штраф 1,5 тыс. руб.
Ранее аналогичный комплекс начал работать в Володарском муниципальном округе. Менее чем за неделю все эти камеры выявили более 200 нарушений.