Ярославский минтранс объяснил посторонний шум в новом трамвае

В Ярославле в одном из новых вагонов обнаружили дефект, который вызывал посторонний шум. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, что 15 сентября открылось движение по маршруту №5к «ЯМЗ» – «Больница №9» после масштабного ремонта, начали курсировать 12 новых трамваев. Через два дня в соцсетях появилось видео местного жителя, снятое во время поездки. Судя по кадрам, дорога сопровождается скрипом и сильным скрежетом.

«В одном из новых вагонов при эксплуатации обнаружен дефект шкворневого узла тележки, который вызывал посторонний шум при движении. Вагон временно выведен из эксплуатации. Заводу-изготовителю направлен рекламационный акт. В настоящее время проводится его комплексная техническая диагностика. Все необходимые проверки и ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки»,— прокомментировали «Ъ-Ярославль» в профильном министерстве.

Новые трамваи произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Алла Чижова