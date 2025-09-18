В Ярославской области установят рекордное количество газовых котельных

В Ярославской области в 2025 году установят 36 новых газовых котельных, что является рекордным количеством для региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

«В этом году ставим абсолютный рекорд по обновлению объектов теплоснабжения. Для сравнения: с 2022 по 2024 год мы ввели в строй 27 котельных, а теперь всего за один сезон — больше, чем за три года. Такие темпы позволяют уходить от мазута, угля, дров и других устаревших видов топлива и использовать более экологичные и экономичные ресурсы»,— сказал господин Евраев и добавил, что по итогам текущего года в регионе две трети котельных будут современными газовыми станциями.

Новые котельные установят в Брейтовском, Рыбинском, Ростовском, Угличском, Переславль-Залесском, Ярославском, Пошехонском, Большесельском, Борисоглебском округах. В планах на следующий год — построить еще 38 объектов теплоснабжения.

Также за последние три года в регионе построили 500 км новых газопроводов. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, в числе главных задач — провести газ в Брейтово.

«Мы поставили перед собой эту цель и последовательно работаем над ее достижением. Уже в следующем году газ придет и сюда. Это важный шаг для повышения в округе качества жизни людей, роста инвестиционной привлекательности территории, развития АПК, туризма и других сфер»,— пояснил господин Евраев.