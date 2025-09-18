Магазины просрочили контроль

Просроченные продукты в магазинах продаются все чаще. По данным Роспотребнадзора, в августе было зафиксировано почти 5 тыс. таких случаев со стороны физлиц и почти 15 тыс. у юрлиц. Для сравнения: в апреле число нарушений было на 10% меньше. В связи с этим ведомство подготовило законопроект: теперь продавцы просроченных продуктов будут получать штрафы автоматически. Наказание за продажу товара с истекшим сроком годности уже установлено — 30-40 тыс. руб. для ИП и 300-600 тыс. руб. для юрлиц.

Однако дополнительные санкции не помогут, считает председатель правления Ассоциация экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Есть ощущение, что просрочки становится меньше, по крайней мере, сами сети заявляют о том, что количество жалоб заметно уменьшается. И введенная маркировка, и блокировка просроченной продукции на кассе не позволяют, соответственно, ее реализовать.

Введение автоматических штрафов, конечно, выглядит крайне сомнительно, еще и предполагающее изъятие этой продукции. То есть в данном случае весь процесс вообще дистанционно осуществляется. Самое разумное — реализовать механизм вхождения всех участников рынка в систему маркировки и прослеживаемости товаров ЦРПТ, чтобы в принципе невозможно было продавать продукты с истекшим сроком годности. Это сразу нивелирует потребность вводить какие-либо штрафы».

Правила, запрещающие продажу товаров без маркировки и с истекшим сроком годности, были утверждены правительством еще в 2023 году. С начала прошлого года количество нарушений, связанных с продажей просроченных молочных продуктов, по официальным данным, сократилось более чем в 40 раз. Крупные торговые сети и сами следят за сроком годности, рассказал управляющий международным хедж-фондом Lighthouse Capital Николай Власенко.

По его словам, стоит усилить контроль над небольшими магазинами: «Это не долгосрочный тренд, то есть за продажу просрочки по головке не погладят, поэтому вряд ли сети специально ее продают. Им это невыгодно, они все-таки заинтересованы в долгой стабильной работе, а не в том, чтобы сиюминутно заработать какую-то прибыль. У самих сетей контроль гораздо строже, чем любые внешние органы. Это же конкуренция: если клиенты увидят, что там просрочка, они просто не будут ходить. И тогда все гигантские деньги и усилия, которые они тратят на маркетинг, окажутся бессмысленным.

Роспотребнадзору лучше сфокусироваться не на сетях, а на каких-то частных магазинах. Все способы хороши, если они приводят в конечном итоге к борьбе с такими нарушениями. Потому что все равно наказание должно быть, лишний контроль не помешает, но вряд ли он позволит серьезно изменить ситуацию, в которой сети сами заинтересованы».

Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 50 тыс. руб. для продавцов, не зарегистрировавшихся в системе маркировки. Для снижения административной нагрузки на бизнес новые меры начнут действовать с 2026 года.

